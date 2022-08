Fahndung : Mann versucht 22-Jährige am Escher See zu vergewaltigen

Die Polizei Köln bittet um Hinweise und sucht nach Zeugen der versuchten Vergewaltigung. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln-Esch-Auweiler Am Sonntagabend versuchte ein circa 40-jähriger Mann eine 22-Jährige am Escher See zu vergewaltigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben können.



Am Sonntagabend hat ein Mann versucht, eine 22-Jährige am Escher See in Köln-Esch-Auweiler zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Unbekannte der 22-Jährigen gegen 21.30 Uhr auf dem Fußweg „Am Baggerfeld“ zum Escher See entgegengekommen. Nachdem er zunächst an ihr vorbeigegangen war, versuchte er schließlich die junge Frau von hinten zu umklammern und zu vergewaltigen.

Die 22-Jährige konnte den Versuch mit massiver Gegenwehr und lauten Hilferufen verhindern, da sich einige ihrer Freunde in der Nähe aufhielten. Als diese zur Hilfe kamen, flüchtete der Unbekannte. Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen so:

circa 40 Jahre alt

etwa zwei Meter groß

schlank, sportlich und auffällig braungebrannt

zur Tatzeit trug er eine kurze schwarze Badehose und schwarze Badelatschen

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen und bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail zu melden.

(ga)