Polizei sucht Zeugen : Bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kölner Altstadt

Bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kölner Altstadt

Köln Am vergangenen Samstagabend haben drei unbekannte Täter einen Kiosk in der Kölner Altstadt überfallen. Sie entkamen mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Am vergangenen Samstagabend ist in der Kölner Altstadt ein Kiosk überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, überfielen drei bisher unbekannte Täter das Geschäft in der Fleischmengergasse. Kurz vor 21 Uhr sollen sie das Betreiber-Ehepaar mit Schusswaffen bedroht und gezwungen haben, ihnen Bargeld aus der Kasse zu geben. Nach Angaben der Polizei war neben den beiden Besitzern noch ein 45 Jahre alter Bekannter des Ehepaars anwesend.