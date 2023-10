Geplante Versammlung in Köln Polizei verbietet pro-palästinensische Demo am Samstag

Die Polizei Köln hat eine pro-palästinensische Demo, die am Samstag stattfinden sollte, verboten. Dies teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Ursprünglich hatte die Palästinensische Gemeinde Köln zu der Demo am Samstag auf dem Heumarkt aufgerufen. Dort sollten unter dem Thema „Palästina unter Besatzung“ rund 100 Teilnehmer demonstrieren. Bereits zuvor hatte die Polizei der Veranstaltung besondere Auflagen erteilt, bei denen die Teilnehmer nicht das Existenzrecht Israels hätten leugnen dürfen. Zudem hätten die Teilnehmer weder zu Hass gegen jüdischen Menschen aufrufen dürfen, noch die Angriffe der Hamas billigen dürfen.