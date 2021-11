Mann stellt sich : Bedrohungslage an Kita in Köln beendet

Die Kinder wurden nach Angaben der Erzieher an ihre Eltern übergeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Update Köln Der Bereich um eine Kita im Stadtteil Riehl in Köln wurde am Nachmittag weiträumig abgesperrt. Grund war ein verdächtiger Mann, der die Kita betrat und drohte, sie in die „Luft zu jagen“. Am Freitagabend stellte er sich.



Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage in einer Kölner Kita hat sich gegen 17.30 Uhr ein Mann der Polizei gestellt. Laut Angaben eines Sprechers konnte er widerstandslos festgenommen werden, nachdem er mit erhobenen Händen das Gebäude verlassen hatte. Eine Mitarbeiterin der Kita hatte am Freitagnachmittag den Notruf gewählt, nachdem der Mann die Räume betreten und damit gedroht hatte, das Gebäude in die „Luft zu jagen“, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin sperrte ein Großaufgebot den Bereich um die Einrichtung im Stadtteil Riehl weiträumig ab. Die Erzieherinnen und Erzieher hätte die Kinder nach draußen geleitet. Alle Kinder seien ihren Eltern übergeben worden. Weitere Details oder Hintergründe zu der Drohung konnte die Polizei vorerst nicht nennen.

