Polizeieinsatz in Köln : Polizisten lösen Privatparty auf

Polizeieinsatz in Köln

Köln In Köln haben Polizisten in der Nacht auf Donnerstag eine private Party aufgelöst. 17 Teilnehmer waren vor Ort und verstießen gegen die Coronaschutzverordnung.

In Köln-Riehl hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag eine private Party aufgelöst. Eine Zeuge benachrichtigte die Polizei gegen 1.40 Uhr, da aus einer Wohnung in einem Mehfamilienhaus auf der Boltensternstraße laute Musik und Gegröle kam. Wie die Polizei mitteilte hatten 17 Personen zusammen gefeiert. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung ein. Ausrichterin der Feier war, nach aktuellem Ermittlungsstand, eine 18-jährige Kölnerin.