Drogenvortest reagierte positiv 22-Jähriger liefert sich in Köln Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Autofahrer hat sich am späten Mittwochabend in Köln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 22-Jährige sei den Beamtinnen und Beamten gegen 22.20 Uhr zunächst im Stadtteil Poll aufgefallen, da er seinen VW Golf GTI immer wieder stark beschleunigt habe und dicht auf andere Autos aufgefahren sei, teilte die Kölner Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Danach habe der Mann sein Auto „im Stil eines startenden Rennwagens“ abrupt nach links und rechts gelenkt.