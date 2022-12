Entschärfung noch heute : Evakuierung in Köln-Porz wegen Bombenfund

Evakuierung in Köln-Porz wegen Bombenfund

Köln-Porz Bei Bauarbeiten in Köln-Porz ist am Mittwochvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die noch heute entschärft werden muss. Teile des Stadtteils werden daher gerade evakuiert.

In Köln-Porz muss noch heute eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Am Mittwochvormittag wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des Stadtgymnasiums Köln-Porz ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich dabei nach Angaben der Stadt Köln um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe.