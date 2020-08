Suche nach Tätern : Seniorin bei Raub in Köln bewusstlos geschlagen

Köln Am Montag ist in Köln eine Seniorin von zwei Männern überfallen und dabei bewusstlos geschlagen worden. Die Polizei sucht nun mithilfe einer Täterbeschreibung nach den mutmaßlichen Räubern.

Am Montagnachmittag ist zwischen 15 und 17 Uhr in einer Wohnung in derTilsiter Straße in Köln-Porz Urbach eine Frau ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen zwei bislang unbekannte Männer eine 88-jährige Seniorin überfallen haben.