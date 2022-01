Großeinsatz in Porz : Feuerwehr rettet verschüttete Person in Köln

Köln Die Kölner Feuerwehr musste am Freitagabend im Stadtteil Porz eine Person befreien, die bei Ausschachtarbeiten verschüttet worden war. Die Rettung war nach einer Stunde abgeschlossen.

Eine verschüttete Person hat am Freitagabend in Köln-Porz für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Bis zu den Hüften steckte die Person, die bei Ausschachtarbeiten an einem Einfamilienhaus in zwei Meter Tiefe verschüttet worden war und sich nicht mehr befreien konnte, in der Erde.