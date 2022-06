Weltberühnte Rockband in Köln : Queen rockt ausverkaufte Lanxess-Arena

Gittarist Brian May bei dem Auftritt von Queen in der Lanxess-Arena am Sonntagabend. Foto: Hyou Vielz

Köln Am Samstagabend spielte die Rockband „Queen“ vor einer ausverkaften Lanxess-Arena. Trotz des fortgeschrittenen Alters der Musiker wurde zwei Stunden lang pausenlos unterhalten. Auch Freddie Mercury hatte einen Gastauftritt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Monarchien und deren repräsentierende Köpfe haben, trotz ständiger Kritik, bisweilen ein zähes Leben. Elizabeth II, Queen des Vereinigten Königreichs, ist 96 Jahre und konnte jüngst ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiern. Queen-Ikone Freddie Mercury hingegen starb 1991 mit 45 Jahren, und niemand hätte nur einen Penny darauf gewettet, dass Queen seine Regentschaft im Reich des Glam-Rocks würde fortsetzen können. Doch in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln präsentierte sich die 51-jährige Queen atemberaubend vital, und es hatte nicht den Anschein, dass die rockende Monarchie mit meisterhaft inszenierter Theatralik und Glitter-Pomp an ihrem Ende angelangt sei. Dank Adam Lambert, 2009 Zweitplatzierter des US-Talentbewerbs American Idol, scheint die Abdankung von Queen auf unabsehbare Zeit verschoben.

Originalbesetzung tritt mit auf

Im Dekor einer alten Oper, mit viel gerafften roten Samt und goldenem Stuck an den Balkonen, legt Queen, von der Originalbesetzung sind nur noch Schlagzeuger Roger Taylor (72) und Gitarrist Brian May (74) dabei, mit Adam Lambert, in Glitzer-Anzug mit turmhohem Zylinder, los. Die ersten Songs wie „Tear It Up“, Seven Seas of Rhye“ oder Hammer to Fall“, gehen ineinander über und dokumentieren eindrucksvoll die atemberaubende Energie und mitreißende Spielfreude, die die Gruppe noch immer beseelt. Aber es sind nicht gerade die Queen-Mitgröl-Kracher, die das Publikum erhofft. Mit einem grandiosen „Somebody to Love“ beweist dann Lambert, dass er sich gesanglich durchaus mit Mercury auf gleicher Augenhöhe - und gelegentlich auch Tonhöhe, befindet. Er ist jedoch klug genug, trotz allen großspurigen Gehabes Bescheidenheit an den Tag zu legen. Er sei glücklich in einer der größten Rock`n`Roll-Gruppen aller Zeiten dabei sein und wie jeder im Publikum, sei auch er nur ein Fan von Freddie Mercury. Das kommt an, zumal seine Verehrung für Mercury sich nicht in einer einfallslosen Kopie seines Vorgängers äußert, sondern er im Geist Mercurys mit moderneren Attributen und weniger zuckrigem Pathos die Bohemian Rhapsody als Version 2.0 fortsetzt.