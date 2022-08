Unfall in Köln : Radfahrerin wird von Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt

Unfall in Köln

Köln Lebensgefährlich verletzt wurde am Montagvormittag eine 74-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Köln. Ein Lastwagen-Fahrer hatte die Frau beim Abbiegen erfasst.

Eine Radfahrerin ist am Montagvormittag in Köln von einem abbiegenden Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 74-Jährige unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 48-jährige Lkw-Fahrer gegen 10.30 Uhr von der Straße „Auf der Berlich“ nach rechts in die „Burgmauer“ abgebogen sein und dabei die Radfahrerin erfasst haben.