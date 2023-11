Polizei Bonn übernimmt Ermittlungen Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Köln

Ein bislang noch nicht identifizierter Mann ist nach einem Polizeieinsatz in Köln in der Nacht zu Sonntag verstorben. Wie die Polizei Köln mitteilt, war die Polizei zuvor zu einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt gerufen worden, weil der Mann randaliert haben soll. Dort überwältigten Polizisten den Mann unter Einsatz eines Distanz-Elektro-Impuls-Geräts, auch Elektroschockpistole oder Taser genannt. Laut Polizei wurde beim Auslösen des Tasers automatisch eine Rettungswagen-Besatzung alarmiert, welche zusätzlich einen Notarzt anforderte, da sich der Mann auch vor dem Haus und im Streifenwagen nicht beruhigen haben lasse. Kurz nachdem der hinzugekommene Mediziner dem Mann ein Medikament verabreicht hatte, kollabierte dieser und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb, so die Polizei.