Raubüberfall am Kölner Dom : Polizei fahndet mit Fotos nach drei Verdächtigen

Köln In Köln hat ein Räubertrio drei junge Menschen angegriffen, gewürgt und geschlagen. Die Polizei sucht die drei Verdächtigen mittels Fahndungsfotos und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll ein Räubertrio in Köln drei junge Menschen angegriffen haben, die zu Besuch in der Domstadt waren. Laut Polizei sollen die drei Angreifer die Touristen an der Trankgasse/Am Domhof und anschließend auf dem Roncalliplatz gewürgt, geschlagen und versucht haben, deren Armbanduhren an sich zu reißen.