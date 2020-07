Polizei durchsucht Häuser : Razzien in Köln nach Drohbrief gegen Gerichtsvollzieherin

Köln Die Polizei hat in Köln Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, nachdem ein 44-Jähriger eine Gerichtsvollzieherin bedroht hatte. Die Spezialkräfte gingen davon aus, dass der Mann bewaffnet sein könnte.

Nachdem ein 44-Jähriger einen Drohbrief gegen eine Gerichtsvollzieherin verschickt hat, hat die Polizei in Köln mehrere Häuser durchsucht. Am frühen Dienstagmorgen verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu zwei Wohnhäusern in Ostheim sowie zwei Gewerbeflächen in Bickendorf und Eil.