Staatsschutz der Polizei Köln : Rechtsextreme wegen Anschlagsplänen in Köln festgenommen

Rechtsextreme wegen Anschlagsplänen in Köln festgenommen

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat am Donnerstag die Wohnungen von vier Männern aus der rechtsextremen Szene durchsucht. Sie wollten möglicherweise einen Sprengsatz bauen.

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat am Donnerstag die Wohnungen von vier Männern aus der rechtsextremen Szene durchsucht, die möglicherweise einen Sprengsatz bauen wollten. Die Objekte wurden in den frühen Morgenstunden von Spezialkräften und Sprengstoffspürhunden in den Stadtteilen Nippes, Holweide und Mülheim durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Einige der Beschuldigten im Alter von 36 bis 53 Jahren werden der rechtsextremen Szene zugerechnet, die Männer wurden festgenommen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.