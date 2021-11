Spende für Flutopfer : Rentner sucht Abnehmer für Tausende Deko-Schweine seiner Frau

Der Rentner Rudolf Lausberg hält ein Schwein aus seiner Sammlung in der Hand. Er sucht Abnehmer für eine schier unüberschaubare Sammlung an Deko-Schweinen. Seine vor rund einem Jahr gestorbene Frau Hannelore habe sie einst gesammelt, sagt der 85-Jährige. Foto: dpa/Henning Kaiser

Jahrzehntelang hat Hannelore Deko-Schweine gesammelt. Nach ihrem Tod will ihr Ehemann Rudolf die rund 4000 Tiere für einen guten Zweck spenden. Das Geld soll den Flutopfern im Ahrtal zugute kommen.

„Das ganze Kinderzimmer ist ein Schweinestall“: Ein Rentner aus Köln sucht Abnehmer für eine schier unüberschaubare Sammlung an Deko-Schweinen. Seine vor rund einem Jahr gestorbene Frau Hannelore habe sie einst gesammelt, sagte der 85-Jährige Rudolf Lausberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die ganze Wohnung stehe nun damit voll, etwa auch das ehemalige Kinderzimmer. „Stoffschweine, Eisenschweine, Glasschweine - in allen Variationen.“ Hinzu kämen auch noch Bilder und Bücher mit Schweine-Inhalt.