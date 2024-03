Rettungseinsatz in Köln-Godorf Kölner Rettungssanitäter lobt Einsatz von Ikea-Mitarbeitern

Großes Lob für die Mitarbeiter des Ikea in Köln-Godorf hat der Rettungssanitäter Luis Teichmann aus Köln auf Instagram geäußert. Er bezeichnet den Einsatz als „das Beste, was ich in 10 Jahren Rettungsdienst erlebt habe“. Am Samstag, 2. März, rückte Teichmann mit seinem Team zu einem Rettungseinsatz in der Ikea-Filiale aus. Noch bevor sie den Einsatzort erreichten, habe Teichmann Sorge gehabt, was sie während der Stoßzeit in dem Geschäft erwarten würde.