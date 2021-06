55-Meter-Gefährt kehrt nach Köln zurück : Ab Samstag dreht ein Riesenrad vor dem Kölner Zoo seine Runden

Kölner und Köln-Besucher kennen das Riesenrad, das gerade am Kölner Zoo aufgebaut wird, schon von seinem früheren Standort am Schokoladenmuseum. (Archivbild) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Auf der Wiese vor dem Kölner Zoo haben die Aufbauarbeiten für ein 55 Meter hohes Riesenrad begonnen. Ab Samstag soll das Gefährt dort seine Runden drehen. Kölner und Köln-Besucher kennen das Riesenrad bereits von seinem früheren Standort.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Riesenrad in Köln aufgebaut wird. Kölner und Köln-Besucher kennen es bereits von seinem früheren Standort am Schokoladenmuseum, wo es im vergangenen Jahr aufgebaut worden war.

Riesenrad am Kölner Zoo soll bis in den Sommer hinein stehenbleiben

Am Kölner Zoo sollte das Riesenrad laut Mitteilung ursprünglich schon früher öffnen und bis Ende Juni stehen bleiben. Wegen behördlicher Vorgaben zum Infektionsschutz war dieser Plan nicht umsetzbar. Stattdessen soll das Riesenrad am Kölner Zoo voraussichtlich bis in den Sommer hinein stehen bleiben.