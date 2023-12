Emil-Hoffmann-Straße gesperrt Motorradfahrer kommt bei Unfall in Rodenkirchen ums Leben

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall in Köln-Hahnwald bei Rodenkirchen ums Leben gekommen. Gegen 2.45 Uhr war der Motorradfahrer nach Angaben der Kölner Polizei auf der Emil-Hoffmann-Straße in Richtung Rodenkirchen unterwegs.