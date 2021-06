A4 zur Entschärfung gesperrt : Sieben Weltkriegsbomben in Köln-Rondorf gefunden

Sieben Weltkriegsbomben in Köln-Rondorf gefunden

Sieben Fliegerbomben müssen in Köln entschärft werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Rondorf In Köln-Rondorf wurden insgesamt sieben Weltkriegsbomben gefunden. Rund 260 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Die A4 in Fahrtrichtung Aachen wird voraussichtlich ab Mittag gesperrt.

In Köln-Rondorf wurden insgesamt sieben Weltkriegsbomben gefunden. Bei den Bomben handelt es sich um vier Fünf-Zentner und drei Ein-Zentner-Bomben amerikanischer Bauart mit Heckaufschlagzündern. Wie die Stadt Köln mitteilte, müssen die Fliegerbomben noch heute entschärft und der Gefahrenbereich evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Im Rahmen der Maßnahmen sperrt die Polizei voraussichtlich ab Mittag die A4 in Fahrtrichtung Aachen ab Köln Süd. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Klettenberg/Eifeltor abgeleitet. Auch der Luftraum wird kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt. Insgesamt 260 Personen sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Die Stadt Köln hat eine Anlaufstelle für Evakuierte in der Grundschule Rondorf, Adlerstraße eingerichtet.