Vater festgenommen : Säugling mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in Kölner Klinik eingeliefert

Köln Die Polizei Köln hat einen 19-jährigen Vater aus Köln festgenommen. Er steht unter Verdacht, seiner Tochter schlimme Kopfverletzungen zugefügt zu haben, an denen das Kind wahrscheinlich versterben wird.

Die Polizei Köln hat am Mittwochabend einen 19-jährigen Kölner in Nippes festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seine sechs Wochen alte Tochter stark verletzt zu haben. Er soll ihr so schwere Hirnverletzungen zugeführt zu haben, dass sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen versterben wird. Nach ersten Ermittlungen war der Kölner zum Tatzeitpunkt mit dem Säugling alleine in der Wohnung.