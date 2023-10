Absage der Stadt Kölner Schaustellern droht Verlust der Deutzer Kirmes

Das Ordnungsamt habe der Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS), die die Kirmes seit über 50 Jahren ausrichtet, vor zwei Wochen nach eigenen Angaben mitgeteilt, dass die Veranstaltung an einen anderen Bewerber vergeben worden sei. Das gab der Veranstalter bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Weil gegen die Vergabeentscheidung noch Rechtsmittel eingelegt werden können, erteilt die Stadt erst am 8. November Auskunft darüber, wer die Kölner Kirmes im kommenden Jahr ausrichten wird. Für die Jahre 2025 bis 2029 gibt es erneut eine Bewerbungsphase.