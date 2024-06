214 Menschen an Bord Schiffe kollidieren auf dem Rhein bei Köln frontal miteinander

Ein Fahrgastschiff und ein Tankmotorschiff sind in der Nacht zum Dienstag auf dem Rhein bei Köln frontal miteinander kollidiert. An Bord des Fahrgastschiffes seien 214 Menschen gewesen, teilte die Polizei Duisburg am Dienstag mit. Das unbeladene Tankmotorschiff kam aus Richtung Niehl und war in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Bei dem Zusammenstoß auf dem Rheinkilometer 699,5 sei niemand verletzt worden.