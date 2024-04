30-Jähriger auf Schildergasse verletzt 19-Jähriger nach Messerattacke in Köln festgenommen

Ende Januar wurde ein 30-jähriger Kölner in der Schildergasse in der Kölner Innenstadt durch mehrere Messerstiche am Oberkörper schwer verletzt. Nachdem die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen gefahndet hatte, stellte sich am Osterwochenende bereits ein 18-Jähriger. Am Montagmorgen nahm die Polizei nach einem Zeugenhinweis einen 19-jährigen Kölner fest.