Rentnerin übergab mehrere Tausend Euro : Schock-Anrufer in Köln nutzen Corona-Krise für Betrug

Schock-Anrufer in Köln nutzen Corona-Krise für Betrug

Köln Vor einer neuen Masche von Telefonbetrug warnt die Kölner Polizei. Diebe haben sich dort die Corona-Krise zu Nutze gemacht und Senioren am Telefon unter Druck gesetzt.

In der Domstadt sind der Polizei bereits vier derartige Fälle bekannt. Drei der Angerufenen bemerkten den Trick. Eine Rentnerin (88) aus Köln-Poll übergab aber am Mittwoch aus Sorge um ihre Tochter mehrere Tausend Euro an den vermeintlichen Kurier. Erst als die vorgeblich kranke Tochter wenige Stunden später bei der Rentnerin anrief, flog der Betrug auf.