Neues Ticketsystem Kölner Schokoladenmuseum führt Zeitfenster-Tickets ein

In der besucherstarken Osterzeit könnte sich das ändern, denn dann kommen wieder viele Touristen nach Köln und ins Schokoladenmuseum, wie Schopen erwartet. Ähnliches gilt in den Monaten Juni bis August. In den Herbstferien - die sich wegen unterschiedlicher Ferientermine bundesweit über mehr als zwei Wochen im Museum bemerkbar machen kommen ebenfalls viele Besuchende, so Schopen. Schließlich ist die Weihnachtszeit auch noch einmal eine beliebte Schokoladen-Zeit in Köln. Weil der Andrang da schon 2023 groß war, hatte das Museum da schon einmal probeweise die Zeittickets eingeführt.