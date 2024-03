Mann schwer verletzt Polizei prüft Bezug zum Rockermilieu nach Schüssen in Köln

Ein Unbekannter hatte am Dienstag im Stadtteil Vingst einen anderen Mann durch Schüsse schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei das 39-jährige Opfer gegen 15.50 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem anderen Mann in Streit geraten. Daraufhin habe der Unbekannte mehrere Schüsse auf das Auto abgegeben. Der 39-Jährige musste mit Schusswunden in den Beinen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete.