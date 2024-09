Bereich derzeit abgesperrt Schüsse auf Uhrengeschäft in Köln

In Köln-Niehl hat es am frühen Samstagmorgen Schüsse auf ein Uhrengeschäft gegeben. Ein Unbekannter soll gegen 4 Uhr am Morgen mit einer vermutlich vollautomatischen Waffe auf die Fassade des Geschäftes auf der Friedrich-Karl-Straße geschossen haben. Nach GA-Informationen wurden circa 30 Schüsse abgegeben. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Laut der Polizei gibt es keine Verletzten.