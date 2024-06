Videos werden ausgewertet Polizei ermittelt nach Schüssen auf dem Hohenzollernring

Wer den Schuss aus einer Waffe abgegeben hat, ist noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung. Die Fahndung nach dem Schützen und weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Tatverdächtigen dauere noch an, heißt es weiter. Videoaufnahmen vom Tatort werden jetzt ausgewertet. Der Bereich wird seit 2022 von Videokameras der Polizei beobachtet. Die Aufnahmen werden in die Videozentrale der Kölner Polizei übertragen. Die Ringe sind laut der Polizei ein Kriminalitätsbrennpunkt.