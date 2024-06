Foto-Fahndung Polizei ermittelt nach Schüssen auf dem Hohenzollernring

Am frühen Sonntagmorgen war ein 31-jähriger Mann nach einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf dem Hohenzollernring gegen 4.15 Uhr mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zunächst war es zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen, so die Polizei. Einer der Geschädigten wurde durch einen unbekannten Tatverdächtigen mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Weitere unbekannte Personen attackierten den am Boden liegenden Geschädigten weiter. Sein Begleiter wurde ebenfalls zu Fall gebracht. Ein zweiter unbekannter Tatverdächtiger soll dann auf den am Boden liegenden Geschädigten aus nächster Nähe auf ihn geschossen und ihn am Bein getroffen haben. Im Anschluss flohen die Täter vom Tatort.