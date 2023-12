Drei Schwerverletzte Polizei sucht weiter nach Tätern nach Streit auf Hochzeit in Köln

Nach einem Streit mit drei Schwerverletzten auf einer Hochzeitsfeier in Köln sucht die Polizei weiter nach den Tätern. „Wir werten Zeugenaussagen aus, die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher am Sonntag. Die drei Männer im Alter von 34, 40 und 45 Jahren waren am Freitagabend durch Schnitte und Stiche verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäusern notoperiert. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher.