Organisierte Kriminalität im Drogen-Milieu SEK befreit in Köln zwei entführte Menschen - mehrere Festnahmen

Am Freitagnachmittag hat die Kölner Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) zwei in Bochum entführte Menschen aus einem Haus in Köln-Rodenkirchen befreit. Nach Angaben von Christoph Schulte, Pressesprecher der Polizei Köln, nahmen die Einsatzkräfte vier Tatverdächtige, die mutmaßlich in die Entführung verwickelt waren, fest. Laut Medienberichten könnten es sogar sechs Festnahmen gewersen sein. Nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei fand die Entführung im Bereich der Organisierten Kriminalität im Drogen-Milieu statt, so Schulte.