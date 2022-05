Taschendiebstähle : Serientaschendiebin in Köln auf frischer Tat ertappt

Köln Nach mehreren Taschendiebstählen hat die Polizei in Köln-Sürth am Mittwoch eine 30-Jährige festgenommen. Auch für Diebstähle im vergangenen Jahr soll sie verantwortlich sein.

Die Kölner Polizei hat am Mittwoch in Köln-Sürth eine Serientaschendiebin festgenommen. Die 30-Jährige wird verdächtigt, bereits im Zeitraum August bis April Jahres mindestens sechs Diebstähle in Bad Godesberg begangen zu haben. Mit gestohlenen Bankkarten sollen Beträge in Höhe von 10.000 Euro gestohlen worden sein.