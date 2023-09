Auf dem Heimweg Unbekannter soll 32-Jährige in Köln sexuell belästigt haben

Um kurz nach ein Uhr soll ein etwa 1,80 Meter großer Mann die Frau auf dem Zollstocksweg in Höhe einer Baustelle von hinten zu Boden gestoßen haben. Anschließend soll er ihre Kleidung zerrissen und ihr an Brüste und Intimbereich gefasst haben, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährigen gelang es, den Unbekannten mit Faustschlägen abzuwehren, sodass dieser von ihr abließ. Er flüchtete in Richtung Vorgebirgsstraße.