Streit zwischen Eltern Sicherheitsdienst beschützt Personal einer Kölner Kita

Eine Kita in Köln wird derzeit von einem Sicherheitsdienst beschützt - Auslöser ist nach Angaben der Stadt ein Konflikt mit den Eltern zweier betreuter Kinder. Zu den Problemen sei es in der jüngsten Vergangenheit gekommen, berichtete eine Sprecherin am Dienstag. Zwar sei noch versucht worden, die Situation in Gesprächen mit der Familie im Sinne der Kinder zu bereinigen - aufgrund des „hochproblematischen Verhaltens, insbesondere von einem der beiden Elternteile“ habe es aber sogar einen Polizeieinsatz in der Einrichtung gegeben. Beschäftigte hätten sich bedroht gefühlt. „Als Vorsichtsmaßnahme und zum weiteren Schutz der Mitarbeitenden ist bis auf Weiteres ein Sicherheitsdienst installiert“, erklärte die Sprecherin. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte berichtet.