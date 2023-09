Zwischen Köln und Wuppertal Sieben Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren haben sich in der Nacht auf Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen Mitternacht sollen die Jugendlichen, die aus Dortmund und Essen stammen, mit einem gestohlenen Ford Transit auf der Autobahn A1 in Höhe Köln-Lövenich unterwegs gewesen sein. Als eine Streife der Autobahnpolizei ihnen bedeutete anzuhalten, soll der Fahrer dies ignoriert haben und stattdessen mit rund 180 Stundenkilometern in Richtung Dortmund gefahren sein, teilte die Polizei mit.