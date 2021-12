Organisierter Drogenhandel : Spezialeinheit nimmt Drogenhändler in Köln fest

Spezialeinheit nimmt Drogenhändler in Köln fest

Köln Eine Spezialeinheit hat am Donnerstag in Köln einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Dieser soll unter anderem mit mehr als 300 Kilo Marihuana gehandelt haben.

Eine Spezialeinheit hat am Donnerstagnachmittag in Köln einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Dies teilten die Polizei Köln und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die zuständigen Ermittler hatten zuvor ein Jahr lang gegen den 33 Jahre alten Mann aus den Niederlande sowie gegen einen 46 Jahre alten Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit ermittelt. Nach Auswertung von Encrochat-Daten soll der 33-Jährige mit mindestens 325 Kilo Marihuana, 15 Kilo Haschisch, einem Kilo Kokain, 26 Litern Amphetaminöl sowie 10.000 Ecstasy-Tabletten gehandelt haben.