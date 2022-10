Nach bewaffnetem Raub : Spezialeinheiten durchsuchen Wohnung in Sülz

Aufgrund von Zeugenaussagen unterstützten Spezialeinheiten die Kölner Polizei bei der Durchsuchung. (Symbolbild) Foto: DPA

Köln-Sülz Am Samstag hat die Polizei Köln mit Spezialeinheiten eine Wohnung in der Remigiusstraße in Sülz durchsucht. Dort soll am Freitagnachmittag ein bewaffneter Raub stattgefunden werden. Zwei Personen wurden festgenommen.



Am Samstag hat die Polizei Köln mit Spezialeinheiten eine Wohnung in der Remigiusstraße in Sülz durchsucht. In der Wohnung soll es Angaben der Polizei Köln zufolge am Freitagnachmittag zu einem bewaffneten Raub gekommen sein. So hatte sich ein 35-Jähriger aufgrund eines Kaufinserats gegen 16 Uhr mit fünf Personen in der besagten Wohnung getroffen. Dort soll die Gruppe ihn gefesselt und mit Schusswaffen und Messern bedroht haben.

Nachdem sie dem 35-jährigen Mann sein Bargeld geraubt hatten, lösten die Täter die Fesseln und verließen das Haus. Die Wohnung wurde darauffolgend in der Nacht zum Samstag von der Polizei identifiziert. Zeugenaussagen bewegten die Einsatzkräfte dazu, die Durchsuchung zusammen mit einer Spezialeinheit durchzuführen. Am Samstag wurden dort lediglich zwei Personen angetroffen und festgenommen. Ob sie an der Tat beteiligt waren, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

(ga)