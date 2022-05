Fahrerin war zu schnell : ICE erfasst in Köln auf Bahngleisen gelandeten Sportwagen

Köln In Köln ist in der Nacht auf Samstag eine 29-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und auf einem Bahngleis gelandet. Ein vorbeifahrender ICE zertrümmerte kurz darauf Teile des Sportwagens.

In Köln ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 29-Jährige mit einem Audi R8 von der Straße abgekommen und auf einem Bahngleis liegen geblieben. Wie die Polizei Köln mitteilte, waren die Fahrerin und ihr 30-jähriger Beifahrer am Freitagabend gegen 23.30 Uhr vom Rheinparkweg kommend auf dem Auenweg in ihrem Audi R8 unterwegs.