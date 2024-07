Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung Stadt Köln und Dirigent Roth beenden Zusammenarbeit

Die Stadt Köln und der Dirigent François-Xavier Roth beenden nach Angaben der Stadt vorzeitig die Zusammenarbeit. Der Schritt erfolge „in gegenseitigem Einvernehmen“ und ein Jahr früher als geplant, hieß es in einer Mitteilung. Zudem erklärte die Stadt: „François-Xavier Roth dankt der Stadt Köln für die Möglichkeit, in den vergangenen neun Jahren mit dem Gürzenich-Orchester und der Oper Köln außergewöhnliche Projekte umgesetzt haben zu können.“ Die Stadt Köln erkennt die künstlerischen Leistungen während seiner Zeit als Generalmusikdirektor an.