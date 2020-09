Corona-Schutzmaßnahmen in Köln : Köln verlängert Verweilverbot auf dem Brüsseler Platz

Der Brüsseler Platz in Köln.

Köln Seit Mai ist es am Abend und in der Nacht verboten, auf dem Brüsseler Platz in Kölns angesagten Belgischen Viertel zu verweilen. Das Verbot wurde nun verlängert.



Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Der Brüsseler Platz in Köln bleibt weiter abends und in der Nacht noch einen Weile menschenleerer als noch vor Monaten. Die Stadt Köln hat das im Mai beschlossene Verweilverbot in der vergangenen Woche verlängert. Ausgenommen sind nur die Außengastronomieflächen und der Kinderspielplatz.

Wie die Stadt Köln in ihrem Amtsblatt am 2. September mitgeteilt hat, ist es noch bis zum 4. Oktober in der Zeit von 18 bis 6 Uhr verboten, auf dem Brüsseler Platz, im Bereich von der Kreuzung Brabanter Straße bis zur Kreuzung Brüsseler Straße und von der Ecke Genter Straße bis zur Ecke Lütticher Straße zu verweilen. Das Verbot gilt seit dem 22. Mai. In den Frühlingsnächten hatten sich hunderte Besucher dort aufgehalten.