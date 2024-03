Teure Geruchsfilteranlage sind unzureichend Stadt Köln will umstrittene Holzkohlegrills in der Weidengasse stilllegen

Wer am späten Nachmittag einmal in die Weidengasse in der Kölner Nordstadt eingebogen ist, wird sofort den zum Teil beißenden Geruch der Holzkohlegrill-Emissionen in der Nase spüren. Die Stadt Köln will nun endgültig durchgreifen, wie sie am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die nun eingeleiteten weiteren juristischen Schritte hätten „die Stilllegung der Holzkohlegrills zum Ziel“, so die Stadt.