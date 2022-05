Polizei sucht Zeugen : Unbekannte werfen Steine auf Züge zwischen Köln und Euskirchen

Ein Hubschrauber der Bundespolizei in der Luft. (Symbolbild) Foto: Bundespolizei

Köln/Hürth Unbekannte haben am Donnerstag zwei Züge auf der Zugstrecke zwischen Köln und Euskirchen mit Steinen beworfen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die auf der Höhe von Hürth-Kalscheuren Personen beobachtet haben.

Gleich zwei Züge haben Unbekannte am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Zugstrecke Köln Richtung Euskirchen auf Höhe der Ortslage Hürth-Kalscheuren mit Steinen beworfen. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde hierbei an jedem Zug jeweils eine Fensterscheibe beschädigt. Nun ermitteln die Beamten wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und suchen Zeugen.