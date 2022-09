Defektes Stellwerk : Störungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn in Köln

Störungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn in Köln

Der Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof war am Donnerstag eingeschränkt. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Ein defektes Stellwerk in Köln hat am Donnerstag für Chaos im Bahnverkehr gesorgt. Züge konnten den Kölner Hauptbahnhof für einige Zeit nicht mehr anfahren. Auch die Verbindungen zwischen Köln und Bonn waren betroffen.

