Fahrerin eingeschlossen : Straßenbahn prallt in Köln gegen Auto - drei Verletzte

Eine Straßenbahn in Köln. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

In Köln sind am Freitagabend eine Straßenbahn und ein Auto zusammengeprallt. Die drei Insassen des Pkw wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht.



Beim Zusammenprall eines Autos mit einer Straßenbahn in Köln sind am Freitagabend die drei Insassen im Wagen verletzt worden. Alle Fahrgäste in der Bahn seien unverletzt geblieben und hätten die Bahn selbstständig verlassen können, teilte die Feuerwehr mit. Der Straßenbahnfahrer und ein Kollege seien auch unverletzt, wurden aber vorsorglich medizinisch behandelt.

Der Pkw wurde seitlich von der Bahn getroffen. Die Fahrerin war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, sie wurde von der Feuerwehr mit technischen Hilfsmitteln befreit. Die Frau wurde ebenso wie ihre beiden Mitfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Unfallhergang und zur Identität der Verletzten gab es zunächst nicht.

(dpa)