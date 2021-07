Stromausfall in Köln : Peter Klöppel moderiert aus dunklem RTL Studio

Stromausfall in Köln

Köln Am Sonntagabend hat es im Studio von RTL in Köln einen Stromausfall gegeben. Peter Klöppel, Moderator von RTL aktuell, konnte die Sendung aber noch retten.

Am Sonntagabend ist es im Studio des Kölner Senders RTL zu einem Stromausfall gekommen - während die Sendung RTL aktuell live ausgestrahlt wurde. Wie der Sender auf seinem Twitter Account mitteilte, wurde das Sendezentrum aus Sicherheitsgründen zum Teil evakuiert, außerdem sei die Feuerwehr vor Ort. Eine Gefahr für Personen im Gebäude soll aber zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Was den Stromausfall ausgelöst hatte, war am Sonntagabend noch nicht bekannt.