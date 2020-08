Randalierer in Sülz : Betrunkene Männer greifen Polizisten bei Festnahme in Köln an

Betrunkene Männer greifen Polizisten bei Festnahme in Köln an

Randalierer in Sülz

In Köln beendeten Polizisten einen Tumult (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Am Samstag haben Polizisten im Kölner Stadtteil Sülz einen Tumult von rund 30 aggressiven Männern beendet. Nach tätlichen Angriffen fixierten die Beamten zwei alkoholisierte Beschuldigte, brachten sie ins Polizeigewahrsam und erstatteten Anzeige.

Mehrere Anwohner in Köln hatten sich am frühen Samstagmorgen bei der Polizei über eine laut grölende Gruppe beschwert, die sich im Bereich der Sülzburgstraße / Luxemburger Straße aufhielt. Wie die Polizei mitteilt, seien die Notrufe gegen 1 Uhr eingegangen.

Im Verlauf des Einsatzes habe laut Polizei ein 37-jähriger Kölner mit seiner Schulter einen der Polizisten gerammt und verletzte diesen leicht. Um den Angreifer zu stoppen, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. So gelang es ihnen, den Mann zu fesseln und ihn schließlich in Polizeigewahrsam zu nehmen.

Ein 20-jähriger Gummersbacher trat gezielt in Richtung des Oberkörpers eines Polizisten. Er traf den Beamten am Arm. Auch ihn brachten die Einsatzkräfte zu Boden, legten ihm Handfesseln an und fuhren ihn ins Polizeipräsidium. Die übrigen Beteiligten erhielten Platzverweise.