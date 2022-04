Täter flüchten : Schmuck und Bargeld in Juweliergeschäft in Köln erbeutet

Schmuck und Bargeld in Juweliergeschäft in Köln erbeutet

Köln Vier Männer haben am Donnerstag ein Juwelier in Köln-Sülz überfallen. Die vier maskierten und bewaffneten Täter erbeuteten Geld und Schmuck und flüchteten.

In Köln-Sülz ist am Donnerstag ein Juweliergeschäft überfallen und ausgeraubt worden. Vier Männer seien am Vormittag gegen 10 Uhr in das Geschäft an der Sülzburgstraße eingedrungen, teilte die Polizei mit. Sie seien mit Messern und einer Waffe bewaffnet gewesen.