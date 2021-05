Getreten und bespuckt : Mann attackiert fünf Frauen in Köln

Köln Am Montag hat ein Mann in Köln fünf Frauen attackiert. Er trat erst einer Ordnungsamtmitarbeiterin in den Rücken und bespuckte anschließend vier weitere Frauen. Er wurde festgenommen.

Am Montagvormittag ist ein 36-jähriger Mann in Köln-Deutz mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen elf Uhr an einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes vorbei und trat ihr so stark in den Rücken, dass sie stürzte. Pöbelnd setzte er anschließend seine Fahrt in Richtung des Amtgerichts in Köln-Sülz fort. Während der Fahrt spuckte er weiteren vier Frauen unvermittelt ins Gesicht.