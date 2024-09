Feuerwehreinsatz in Köln Eine Person bei Wohnungsbrand in Sülz verletzt

Am Dienstagabend gingen bei der Feuerwehr Köln um 22.30 Uhr mehrere Notrufe zu einem Wohnungsbrand in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in der Zülpicher Straße in Sülz ein. Wie die Feuerwehr berichtet, entsandte sie zwei Löschzüge.